Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:57

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:57

Bağlılık Aslı filminin yönetmen koltuğunda Semih Kaplanoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini yine Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Peki, Bağlılık Aslı filminin konusu ne? Bağlılık Aslı filminin oyuncuları kim?

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt

BAĞLILIK ASLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bağlılık Aslı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.