Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?
Uncharted: Kayıp Miras filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uncharted: Kayıp Miras filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini Rafe Judkins, Art Marcum üstleniyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali
UNCHARTED: KAYIP MİRASFİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uncharted: Kayıp Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'YKS soruları çalındı' iddiasına açıklama geldi