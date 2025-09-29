Bahar dizisi 52. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar, Harun’un kendisini öptükten sonra söyledikleriyle, geçmişte Harun’u çok yaralayacak bir şey yapmış olma ihtimaliyle yüzleşir. Bahar henüz bu olayın şokunu yaşarken meydana gelen büyük bir kaza nedeniyle tüm doktorlar acil olarak hastaneye çağrılır. Kazazedelere müdahale ederlerken Evren’in mesafeli tavrı Bahar’ın dikkatini çeker. Sonunda Evren, onu Harun’la gördüğünü söyleyerek ondan hesap sorar. Bu durum ikilinin ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olur. Bu sırada Aziz Uras ve Seren arasındaki ipler de geriliyordur. Bahar, onların boşanması konusunda kendinden beklenmeyen bir yol izlemeye karar verir. Hastaneye gelen nadir rastlanan bir vaka ise, Harun’un ona karşı duyduğu öfkenin nedenini anlamasını sağlar. Ve bu neden Bahar’ın tahminlerinin çok ötesindedir.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 52. bölümü 30 Eylül Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.