Banliyö 13: Yasak Bölge filminin yönetmen koltuğunda Luc Besson oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson ve Bibi Naceri üstleniyor. Peki, Banliyö 13: Yasak Bölge filminin konusu ne? Banliyö 13: Yasak Bölge filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BANLİYÖ 13: YASAK BÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransız hükümeti şehrin en fakir ve suç oranı yüksek mahallerine karşı cözümü, bu mahallerin etrafına kalın duvarlar örmekte bulur. Duvarların icerisinde orman kanunu gecerlidir. Eski mahkum Leito (David Belle) mahallenin uyuşturucu çetesine ve onun lideri Taha Bermamud'a (Bibi Naceri) karşı savaş vermektedir. Damen (Cyril Raffaelli) ise başarılı bir sivil polistir.Taha'nın çetesi, yeni üretilmiş, tahrip gücü son derece yüksek bir bombayı çalar. Bölge 13 içerisinde bir yerde saklı olan bombanın patlamasına sadece 24 saat vardır. Bombayı bulmak Leito ve Damien'e kalmıştr. İkili bir yandan da Taha'nın çetesini yenmek zorundadır...

BANLİYÖ 13: YASAK BÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cyril Raffaelli

Elodie Yung

David Belle

Soraya Djafri

Philippe Torreton

Tiga

Daniel Duval

Sabria Hadir

BANLİYÖ 13: YASAK BÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Banliyö 13: Yasak Bölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.