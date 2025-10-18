Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ben Leman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şahika, Mine ve Suzi, yıllar önce ortadan kaldırdıklarını düşündükleri kırmızı kartların ortaya çıkmasıyla sarsılsalar da göndereni bulurlar. Ama buldukları kişi Leman değildir. Kadınlar konuyu kapattıklarını düşünürken Leman daha büyük bir planın peşindedir. Üç kadını kendi dostluklarıyla vurmaktır hedefi. İlk kurbanını seçer… Şahika’yı. Belediye başkanlığını bile elinden alacağı o büyük, sert hamleyi yapar.

Bu sırada okulda işler Leman’ın istediği gibi gitmiyordur. Maya’yı himayesine alması

Ada, Karan, Can ve Elif’in tepkisini çeker.. Gençler Leman’ı bu kasabada göndermek için çok ileri gider. Leman ne kadar temkinli olsa da bir açık verir ve sonu kendisi için çok sert olur.

Tüm bu kaosun ortasında Demir ve Leman yakınlığı da başlamıştır. En zor anında Demir’in yetişmesi Leman’ı ona karşı ilgisini arttırmıştır. Belki de her şey karanlık değildir bu kasabada. Güzel şeylere de yer vardır diye düşünürken Demir’le ilgili geçmişten gelen bir bilgi Leman’ı alt üst eder.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leman ilk oyununu oynamış, Şahika’nın itibarını bitirmiştir. Ama cezası Ada’ya kesilmiştir. Kim olduğunu itiraf edip oyunu bitirmeye karar verdiği anda her şey değişir. Bu defa daha sert gidecektir Leman. Şahika’yı yeni bir oyuna sokar. Suzi ve Mine ile dostluğuyla sınar önce. Şahika’ya yüklediği şüphelerin sonu büyük bir sırrın patlamasına kadar gider.

Gençler ise annelerinin geçmişte kurdukları oyunu yeniden oynamaya karar verirler. Maya’yı Leman’a karşı bir plan içine sokarak tehdit ederler. Maya kendisini mi düşünecek yoksa Leman’ı mı koruyacaktır?

Tüm bunlar olurken Leman’ın hedefinde olan bir diğer isim Demir’dir. Ancak plan dahilinde yaklaşsa da, Demir’le arasındaki çekime de engel olamıyordur. Bu yakınlaşmadan Şahika kadar Karan da rahatsızdır.

Oyunu kurmuş, tüm planları işliyordur Leman’ın. Şahika’yı kendi istediği tuzağa çekmiştir. Mine ise sonunu Leman’ın getireceğinden habersizdir. Tüm dengeler, dostluklar, güvenler kopma noktasına gelmiştir.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin 3. bölümü 18 Ekim Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.