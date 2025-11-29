Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kırmızı kartların arkasındaki ismin Seher olduğuna inanarak onu alıkoyan Şahika, giderek güçlenen bu tehdit karşısında nasıl bir adım atacaklarına karar verebilmek için Mine ve Suzi’yi de bu işe dahil eder. Günlerdir Seher’e ulaşamayan Leman ise, onu Güzelkoy’a sürükleyen gizemin merkezindeki Seher’i bulup gerçekle yüzleşmenin peşindedir. Bu süreçte Suzi’nin karanlık geçmişi peşini bırakmaz ve Suzi’yi ihbarın yapıldığı akşam yaşananlarla ilgili açık vereceği bir hata yapmaya iter. İhbarı yapan kişinin Suzi olduğunu öğrenen Mine, büyük bir ikilem yaşar. Ya Suzi’yi Leman’a teslim edecek ya da ne olursa olsun Suzi’yi koruyacaktır…

Leman’ın Güzelkoy’a geliş nedenini öğrenen Demir ise gerçeği onun ağzından duymak ister. Ancak kendisinin de bu intikam planının bir parçası olabileceğini düşününce Leman’dan uzaklaşır. İkili arasındaki gerilim giderek artarken bu durum Karan’ın gözünden kaçmaz. Onları yeniden yan yana getirmek için küçük ama etkili bir plan kurar. Geçmiş ile bugün düğüm olup birbirine karışmışken, Seher’in intikam planında bir işbirlikçisi olduğunu öğrenen Şahika, o kişiyi ortaya çıkarmak için harekete geçer ve karşısında hiç beklemediği birini bulur.

Tüm bunların gölgesinde saklanan o sır da ortaya çıkar sonunda.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ne kadar öfkeli görünse de aslında tek amacı Leman’ı korumak olan Demir bir planın içine girer. Bu plan en çok Leman’ı üzer ama Demir’in başka yolu yoktur.

Demir’in planından hoşlanmayan Leman geçmiş sırrın peşine kendi bildiği yoldan düşer. Demir’in evinde karşılaştığı kötü bir sürpriz Leman’ı yıllar öncesine götürür… Bunca zamandır aradığı cevaba hiç olmadığı kadar yakındır artık.

Tüm bunlar olurken Mine’nin kıskançlık krizi sonunda Burak ve Mine acı dolu bir hesaplaşma yaşar…

Vahide için ise çember giderek daralırken, kırmızı kartlar suçluyu ortaya çıkarmak için bir kez daha oyuna dahil olur… Güzelkoy’da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 29 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.