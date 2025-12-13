Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leman yıllardır beklediği hesaplaşma için Vedat’la karşı karşıya gelir. Ancak gerçek suçluyu ortaya çıkarmak için son bir hamleye daha ihtiyaç duyar. Bir plan kurar. Bu planında yalnız değildir...

Şahika da Demir’in kendisine aradığı cevapları bulmak için yaklaştığını fark eder. Demir’e öfkelidir. Tek öfkeli olan Şahika da değildir. Leman da artık geri adım atmıyordur Demir’e karşı. Tüm gemileri yakmaya hazırdır Leman. Gerçek suçluyu polise teslim edecek ve Güzelkoy’dan çekip gidecektir!

Ama hiç hesapta olmayan acı bir olay yaşanır. Leman’ın bu kasabaya geliş amacını, geçmiş acılarını, adalet arayışını hepsini gölgede bırakacaktır bu durum.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman’ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman’ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter.

Güzelkoy’un karanlığı Leman’ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır… Demir. Demir’e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

Diğer yandan Mine’nin apar topar acile getirilmesiyle sarsılan Burak’ı hastanede kötü bir sürpriz daha beklemektedir. DNA testinin tüm aile toplanmışken açığa çıkması Candan ailesi için yeni bir sınavın başlangıcı olacaktır.

Artık herkes kendi payına düşen suça çoktan karışmışken, Leman’a gelen bir haber ise, oyunun kurallarını da oyuncularını da bir kez daha değiştirecektir.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 13 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.