Ben Onun Annesiyim dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü ne zaman? Ben Onun Annesiyim dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kemal, geçmişteki bir davayla yeniden yüzleşirken Ayşe için tehlike çanları çalmaya başlar. Zeynep’in annesi Pınar’ın İstanbul’a dönüşü hem Kemal’in hem Ayşe’nin hayatını altüst edecektir. Ayşe, kızına yaklaşmak için kurduğu dengeyi korumaya çalışırken Suna, Kemal’in Saydamel ailesine dair araştırmasından haberdar olur. Herkes birbirine yaklaşırken, gerçekler de birer birer açığa çıkmaya başlar.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü 14 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.