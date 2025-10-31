Ben Onun Annesiyim dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Ben Onun Annesiyim dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin son bölümünde ne oldu? Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü ne zaman?

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel’e emanet eder. Suna, güçlü ve acımasız bir iş kadınıdır; oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Ayşe’ye karşı içinde büyüyen nefreti, torununa duyduğu sevgiyle bastırmaya çalışır.

On yıl boyunca Ayşe, kızının hayaliyle yaşar, her ay gelen birkaç fotoğraf, onun tek tesellisidir. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda hayatının en büyük yalanıyla karşılaşır: Fotoğraflardaki çocuk onun kızı değildir. Suna, Ayşe’yi yıllardır kandırmış ve oğlunun intikamını almak için ondan her şeyini çalmıştır.

Yıkılan Ayşe, Suna’dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal’in yanında büyümektedir. Ayşe, Zeynep’e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü 31 Ekim Cuma akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.