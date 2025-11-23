Bereketli Topraklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bereketli Topraklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ömer, büyük sırrını ailesine açıklamaktan vazgeçer. Salih’in tüm karşı çıkmalarına rağmen Ömer, Fatma Karahanlı’yı ait olduğu yere göndermeye karar verir. Ancak Fatma’yı eve döndüğünde bekleyen büyük şok, iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirecektir. Sadık Turhan’ın evine girdiğinde onun cesediyle karşılaşan Nevin, vakit kaybetmeden harekete geçer. Aldığı ani kararla Bereketoğlu Çiftliği’ne polislerle giden Savcı Nevin, Ömer ve Ferit’i Sadık Turhan cinayetiyle ilgili gözaltına alır.Nevin, soruşturmayı ilerletirken Sadık’ın evinde yaptığı incelemelerde olay gününe dair bazı detayları yeniden değerlendirir. Nevin adliyeye gittiğinde Cemal Karahanlı’nın ölüm haberini alır. Bunun üzerine derhal Zehra ve Bekir Karahanlı’yı da gözaltına aldırır. İki düşman ailenin en güçlü figürlerini aynı odada karşı karşıya getirdiğinde, yıllardır süren husumetin boyutunu kendi gözleriyle görecektir. Zehra, Murat adında tehlikeli bir adamı Adana’ya getirir ve ona ortaklık teklif eder. Murat’ın da gözü bereketli topraklardadır. Hedefinde ise kolay lokma olarak gördüğü Ferit vardır. Murat’la iş birliği yapmak Ferit’i de kendini ailesine ve Ömer’e kanıtlamak için bir fırsattır. Tüm bunlar olurken gerilim dolu bir başka karşılaşma yaşanır. Ömer ve Nevin, ciğercide tekrar karşı karşıya gelir. İkilinin konuşması kısa sürede tartışmaya döner. Bu karşılaşma, aralarındaki gerilimin yanı sıra bastırdıkları duygular da açığa çıkarır. Öfkeyle mekândan ayrılan Nevin, ara sokaklara dalar ve tekin olmayan kişilerle karşılaşır. Nevin’in başının belaya girmek üzere olduğunu fark eden Ömer, düşünmeden peşine düşer. Nevin’in kapkaça uğraması ortalığı iyice karıştırır ve Ömer, Nevin’e yardım eder. Yaşanan kovalamacanın ardından Nevin dosyayı arabadan almaya çalıştığında, Ömer’in onu çoktan ele geçirdiğini fark eder.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü 23 Kasım akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.