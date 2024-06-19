Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu nedir?
Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları ve konusu filmi izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu nedir?
Yerli romantik dram türündeki film Bi Küçük Eylül Meselesi'nin yönetmenliğini Kerem Deren üstlenirken senaryosunu da Kerem Deren ile Gökhan Tiryaki kaleme aldı. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu nedir?
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU
Her şeyin yolunda gittiği bir hayata sahip olan Eylül, talihsiz bir olay sonrasında yaşamının son bir ayını unutur. Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada’ya gider ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül’e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul ve Bozcaada'da yapıldı. Çekim hazırlığı ise 1 yıla yakın sürdü.
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah - Eylül
Engin Akyürek - Tekin
Ceren Moray - Berrak
Onur Tuna - Atıl
Serra Keskin - Gülşah
Ege Aydan
Ebru Aykaç
Merve Bulut
Hüseyin Pehlivan
Cenk Kayhan
Engin Benli
Kerem Deren
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