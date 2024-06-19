Yayınlanma: 19.06.2024 - 22:22

Güncelleme: 19.06.2024 - 22:22

Yerli romantik dram türündeki film Bi Küçük Eylül Meselesi'nin yönetmenliğini Kerem Deren üstlenirken senaryosunu da Kerem Deren ile Gökhan Tiryaki kaleme aldı. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU

Her şeyin yolunda gittiği bir hayata sahip olan Eylül, talihsiz bir olay sonrasında yaşamının son bir ayını unutur. Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada’ya gider ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül’e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Bozcaada'da yapıldı. Çekim hazırlığı ise 1 yıla yakın sürdü.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Eylül

Engin Akyürek - Tekin

Ceren Moray - Berrak

Onur Tuna - Atıl

Serra Keskin - Gülşah

Ege Aydan

Ebru Aykaç

Merve Bulut

Hüseyin Pehlivan

Cenk Kayhan

Engin Benli

Kerem Deren