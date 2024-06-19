Yayınlanma: 19.06.2024 - 21:15

Güncelleme: 19.06.2024 - 21:15

Buz Devri 5, yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği, Blue Sky Studios tarafından 2006'da yapılan bir animasyon film. Tahmini 80.000.000 dolarlık bütçesine karşılık 660.998.756 dolar gişe hasılatı yapan Animasyon Filmlerden dünya listesinde 27. sıraya oturmuştur. Peki, Buz Devri 5 filmi oyuncuları kimler? Buz Devri 5 nerede çekildi, kim seslendiriyor?

Buz Devri 5 konusu nedir?

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır.

Buz Devri 5 filmi konusu nedir?

Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır.Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister. Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.