Bihter filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Filmin senaristliğini ise Merve Göntem üstleniyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Farah Zeynep Abdullah

Boran Kuzum

Helin Kandemir

BİHTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"dan uyarlanıyor. Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal rolünü Helin Kandemir, Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu ise Hande Ataizi canlandırıyor.

BİHTER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bihter filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.