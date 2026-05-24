TV yayın akışı 24 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

24.05.2026 09:25:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 24 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

24 Mayıs 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 24 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 24 Mayıs Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – atv’de Hafta Sonu

10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 – Dizi TV

12.10 – A.B.İ

15.30 – Büyük Oyun

17.10 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Pazar

12.45 – Pazar Gezmesi

13.45 – Arda ile Omuz Omuza

14.45 – Güller ve Günahlar

18.30 – Kanal D Haber

20.00 – Bir Ömrün Sonbaharı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 – Yeraltı

15.45 – Kıskanmak

19.00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 – Bihter

22.15 – Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 – Keloğlan

10.00 – Pazar Sürprizi

13.00 – İbo ile Güllüşah

15.00 – Aşıksın

16.45 – Hanzo

18.25 – Ana Haber

20.00 – Tokatçı

21.45 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – İstanbullu Gelin

09.00 – Benim Tatlı Yalanım

11.00 – Tülin Şahin ile Moda

12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 – Sevdiğim Sensin

19.00 – Star Haber

20.00 – Mavi Boncuk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 – Balkan Ninnisi

09.00 – Diriliş Ertuğrul

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Yurda Dönüş

14.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

16.45 – Mutfağın Elçileri

17.30 – Kod Adı Kırlangıç

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 – Oynat Bakalım

08.30 – Gençlik Rüzgarı

10.00 – Gazete Magazin

16.30 – Survivor Panorama

20.00 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

