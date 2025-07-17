Bir Numara (Number One) filminin konusu ne? Bir Numara filminin oyuncuları kim?

Bir Numara filminin yönetmen koltuğunda Tonie Marshall oturuyor. Filmin senaristliğini Tonie Marshall, Marion Doussot üstleniyor. Peki, Bir Numara filminin konusu ne? Bir Numara filminin oyuncuları kim?

BİR NUMARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Filminde Fransa'nın en büyük şirketlerinden birinin başına getirilen ilk kadın olma savaşını veren 40'lı yaşlarındaki kıdemli müdür Emmanuelle'in mücadelesini anlatıyor.

BİR NUMARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emmanuelle Devos

Suzanne Clément

Richard Berry

Sami Frey

Carole Bouquet

Benjamin Biolay

Bernard Verley

Olivier Claverie

Jérôme Deschamps

Avy Marciano

Patrick Ligardes

Lucie Borleteau

Anne Azoulay

BİR NUMARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Numara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.