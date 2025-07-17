Bir Numara (Number One) filminin konusu ne? Bir Numara filminin oyuncuları kim?

Bir Numara filminin yönetmen koltuğunda Tonie Marshall oturuyor. Filmin senaristliğini Tonie Marshall, Marion Doussot üstleniyor. Peki, Bir Numara filminin konusu ne? Bir Numara filminin oyuncuları kim?
BİR NUMARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Filminde Fransa'nın en büyük şirketlerinden birinin başına getirilen ilk kadın olma savaşını veren 40'lı yaşlarındaki kıdemli müdür Emmanuelle'in mücadelesini anlatıyor.
BİR NUMARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emmanuelle Devos
Suzanne Clément
Richard Berry
Sami Frey
Carole Bouquet
Benjamin Biolay
Bernard Verley
Olivier Claverie
Jérôme Deschamps
Avy Marciano
Patrick Ligardes
Lucie Borleteau
Anne Azoulay
BİR NUMARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Numara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.