Biricik Sevgilim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Peki, Biricik Sevgilim filminin konusu ne? Biricik Sevgilim filminin oyuncuları kim?

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Biricik Sevgilim, mertliği ve dürüstlüğü ilke edinmiş taksi şoförü Mesut ile genç yaşına rağmen üst gelir grubunda bir hayat yaşayan ve büyük başarıyla doçent olan Nihan'ın bitmek bilmeyen aşk hikayesini konu ediyor.

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslı Bekiroğlu

Ekin Mert Daymaz

Nergis Kumbasar

Eren Genç

Hasan Karakurt

Etem Caner Karaüç

Duygu Kocabıyık

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Biricik Sevgilim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.