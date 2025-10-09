Buluttaki Gölge filminin yönetmen koltuğunda Roseanne Liang oturuyor. Filmin senaristliğini Roseanne Liang ve Max Landis üstleniyor. Peki, Buluttaki Gölge filminin konusu ne? Buluttaki Gölge filminin oyuncuları kim?
BULUTTAKİ GÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?
Shadow in the Cloud, II. Dünya Savaşı sırasında elindeki gizli belgelerle mürettebatının tamamı erkeklerden oluşan bir B-17 bombardıman uçağına katılan yüzbaşı Maude Garrett'ın, hem mürettebatın cinsiyetçi önyargılara hem de uçağa içeriden bir tehdit oluşturan gizemli bir varlığa karşı mücadelesini anlatıyor.
BULUTTAKİ GÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chloe Grace Moretz
Nick Robinson
Beulah Koale
Taylor John Smith
Callan Mulvey
Benedict Wall
Byron Coll
BULUTTAKİ GÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buluttaki Gölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.