Cadı Avcıları (The Witch Hunters) filminin konusu ne? Cadı Avcıları filminin oyuncuları kim?

11.08.2025 17:43:00
Haber Merkezi
Cadı Avcıları filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cadı Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cadı Avcıları filminin konusu ne? Cadı Avcıları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cadı Avcıları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tommy Wirkola üstleniyor. Peki, Cadı Avcıları filminin konusu ne? Cadı Avcıları filminin oyuncuları kim? 

CADI AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Onlar klasik bir çocuk masalının baş kahramanı olan Hansel ve Gretel kardeşler. Ormanda yollarını kaybettikten sonra şeker ve çikolata kaplı cadının evinde tuzağa düşen kardeşler, akşam yemeği olmaktan son anda kurtulurlar ve işbirliği yaparak cadıyı kendi tuzağına düşürürler. Bu ilk avlarından sonra hiç ayrılmadan beraber yola devam eden Hansel ve Gretel, gittikleri her kasabada, her orman derinliğinde acımasız cadıları avlamakta ustalaşırlar. Fakat geldikleri son kasabada yaşanan çocuk kaçırma olaylarında, her zamankinden farklı bir gariplik vardır. Kısa süre içinde kasabanın çocukları tek tek kaybolur ve cadı avcısı ikili kendilerini daha önce karşılaşmadıkları kadar büyük bir cadı kaosunun içinde bulurlar.

CADI AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Renner

Gemma Arterton

Famke Janssen

Peter Stormare

Pihla Viitala

Derek Mears

Ingrid Bolsø Berdal

Joanna Kulig

Thomas Mann 

Bjørn Sundquist 

Rainer Bock 

Cedric Eich 

Matthias Ziesing

Sebastian Hülk

CADI AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cadı Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

