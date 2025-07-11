Çakallarla Dans 5 filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstleniyor. Peki, Çakallarla Dans 5 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 5 filminin oyuncuları kim?

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirlerine yüz metreden fazla yaklaşamama şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakılan çakallarımızın yolları, hayatlarında ilk defa ayrılır. Ayrılık ve hüzün dolu günlerden geçerken Kayınço Gökhan'ın yaşantısı aldığı bir haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan'ın yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden 17 yaşında Leyla isimli genç bir kızı ortaya çıkar. Gökhan henüz bu duruma alışamamışken yeni bir şokla daha karşılaşır. Leyla'nın, Sinan isminde zengin, züppe ve kötü emelleri olan bir erkek arkadaşı vardır. Gökhan'ın kızını bu heriften ayırmaktan başka şansı yoktur.

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Didem Balçın

Hande Katipoğlu

Hakan Bilgin

Ceyhun Yılmaz

Şebnem Dönmez

Naz Çağla Irmak

Uraz Kaygılaroğlu

Ali Barkın

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çakallarla Dans 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.