Camdaki Kız dizisine yeni oyuncu! Ünlü şarkıcı hikayeyi alt süt edecek

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:46

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:46

Ünlü şarkıcı Camdaki Kız dizisine katıldı. Camdaki Kız kadrosuna katılan oyuncu büyük ses getirecek. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a merakla beklenen karakter 'Laz Kızı' dahil oluyor. Dizinin kaderini değiştirecek olan 'Laz Kızı'nı Alya canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Camdaki Kız dizisi için bir süredir çok etkili bir karakter olan 'Laz Kızı'na hayat verecek oyuncu aranıyordu.

DİZİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Rol için sektörün önde gelen birçok önemli ismiyle görüşüldü. Sonunda rol şarkıcılık kariyerini başarıyla sürdüren Alya'nın oldu. Oyunculuk yeteneğiyle de artık adından söz ettirmeye hazırlanan Alya'nın hayat vereceği 'Laz Kızı' dizinin kaderini belirleyecek.

Kitaba göre Sedat’tan boşanan Nalan (Burcu Biricik) ile Hayri’nin (Cihangir Ceyhan) beraberliği Hayri’nin eşi Türkan’la (Hivda Zizan Alp) boşanamaması üzerine çıkmaza girince Hayri’nin hayatına ağzı bozuk ve belalı bir tip olan Laz Kızı girecek.

Hayri’nin sonunu Laz Kızı getirecek ve kendisine ümit veren Hayri’nin Türkan ve Nalan’dan kopamamasına dayanamayıp onu hem de çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldürecek. Dizide ise hikayenin nasıl şekilleneceği, Hayri’nin ölüp ölmeyeceği ve Nalan’ın tekrar Sedat’a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu…

CAMDAKİ KIZ FİNAL YAPACAK

Öte yandan Camdaki Kız dizisinin haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği öğrenildi.