Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaşanan büyük trajedinin ardından ortalık tamamen karışır. Emre ve Aslı hastanede yüzleşirken, konuşmalarına kulak misafiri olan Reyhan, Aslı ile Aras arasında geçen her şeyi öğrenir. Öte yandan, Aras ve Emre’nin kavgasına sebep olan olayın Aslı’dan kaynaklandığını öğrenen Figen, net bir şekilde Aslı’yı uyarır ve oğlundan uzak durmasını söyler. Figen, Reyhan’dan Aslı ile ailesi arasında bir seçim yapmasını isteyince, Reyhan evi terk etmek zorunda kalır. Gideceği yer ise Aslıların evidir.

Bu süreçte Hülya ve Reyhan sık sık karşı karşıya gelir, aralarındaki gerilim giderek artar. Öte yandan Aslı ve Aras, Melike’yle ilgili ipuçlarını takip etmeye devam eder. Ancak hem Reyhan’dan sır saklamaya dayanamayan hem de Aras meselesi yüzünden mahcup hisseden Aslı, kendisini istemeden çok daha zor bir durumun içine sokar.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 26 Ekim Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.