Çarpıntı dizisi ikinci bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisinin ilk bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır. Aslı hastanede gözlerini açtığında, Melike'nin kalbiyle adeta ikinci hayatına başlamıştır. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'nın üzerine titrerken, Hülya ise kızına hayat veren kalbin Melike Alkan'a ait olduğunu öğrenince talih kuşunun üzerlerine konduğunu düşünür. Bu durum Aslı ile çatışmalar yaşamasına neden olurken, Alkan'ların oğlu Aras ise Aslı'nın yakınlarında olmasına hiç sıcak bakmaz. Ancak bu durum ikili arasındaki çatışmalı bir yakınlığın kıvılcımını ateşler.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 15 Eylül Pazar saat 20.00’de Star Tv ekranlarındaki yerini alacak.