Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aslı ile Aras arasındaki gerilim gizlenemez bir hal alırken, Hülya’nın bu ilişkiyi fark etmesi kendi planını devreye sokması için kapı aralar. Öte yandan, Melike’nin geçmişine dair ipuçlarını takip eden Aslı, onun gerçekte kim olduğunu anlamaya bir adım daha yaklaşır.

Melike’nin sırlarla dolu hayatı açığa çıktıkça, hem Reyhan hem de Hülya cephesinde dengeler sarsılır. Reyhan, Figen ve Meryem’le yaşadığı büyük yüzleşmenin ardından kendi ayakları üzerinde durmaya kararlıdır. Hülya ise Emre’nin annesi Sevim’i ailecek ziyaret ederek ortalığı karıştırmaya kararlıdır. Bu buluşma, iki annenin karşı karşıya geldiği gergin bir hesaplaşmaya dönüşürken, beklenmedik olaylar Hülya’yı çaresiz bırakır.

Geçmişin gölgeleriyle bugünün hesapları birbirine karışırken, herkesin gizlediği gerçekler ortaya çıkmaya başlar ve beraberinde çok büyük bir kriz getirir.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin 6. bölümü 19 Ekim Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.