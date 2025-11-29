Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Çarpıntı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras, ağır darp edilmiş halde Alkan Konağı'nın kapısına bırakılırken evde büyük bir panik yaşanır. Metin ve Reyhan ise Aslı'nın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Reyhan'ın suçluluk duygusu büyürken Hülya tamamen yıkılır; Aslı'nın başına ne geldiğini bilmemek, hem Aras'ı hem de iki kadını tüketir. Bu süreçte Aslı, Serkan'ın insafına kalmıştır.

Serkan, onu ıssız bir yere götürerek tehdit eder; amacı açıktır: Aslı'yı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak. Aslı eve geri getirildiğinde ise konakta nefesler tutulur. Aras, ölümden döndüğü halde Aslı'nın başına gelenlerin ardından Serkan'dan intikam almak için yemin eder.

Reyhan ise Halit'in kurduğu oyunun giderek kontrolden çıktığını fark eder. Tam bu noktada Halit, çok daha büyük bir hamle yaparak herkesi şoke eden teklifi ortaya koyar. Tüm bu süreçte Aras'ın öfkesi, Metin'in intikam yemini ve Reyhan'ın sakladığı sırlar aileyi geri dönülmez bir çatışmanın eşiğine getirir.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 30 Kasım akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.