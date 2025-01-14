Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir? Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:45

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaristliğini Doğacan Güneş Perkün ve Gonca Vuslateri'nin yaptığı Cenazemize Hoş geldiniz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

CENAZEMİZE HOŞGELDİNİZ SİNEMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. İrem ve Ozan 4 yıldır birlikte olan bir çiftir. Artık evlenmeye karar veren İrem ve Ozan, ilk adım için hazırlıklara başlarlar. Nişan sabahı gelip çattığında çift, birlikte yaşadıkları evlerinde uyanır. İrem, nişandan dolayı oldukça gergindir çünkü aileleri ilk kez nişanda bir araya gelecektir ve İrem’in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya müsaittir. Buna karşılık Ozan’ın ailesi iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Nişan günü İrem’in annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden patlak verir. İrem’in büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Atike’nin cenazesi belediyenin hizmetiyle buzdolabına konularak eve getirildiğindeyse olaylar karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden ailenin sırları ortaya dökülmeye başlar.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci

İsmail Ege Şaşmaz

Erkan Can

Deniz Uğur

Yiğit Özşener

Gözde Seda Altuner

Şükran Ovalı

Ufuk Özkan