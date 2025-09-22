Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Cennetin Çocukları dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İskender, Arafköy’de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalırken bir yandan da içindeki İskender’i gizleyebilecek mi?

Arife, Gönül’ün de desteği ile çocuklarına kavuşmak için yeni adımlar atar. Adem, Yasemin, Nilüfer ve Menekşe, Arife’nin çocukları için büyük bir maceraya atılır. Peki Arife bu mücadelesinde başarılı olacak mıdır?

Öte yandan Bayram teknesiyle açık denizlerde kaybolurken, kendisine yeni bir yol bulabilecek mi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy’e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder.

Ege’nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

Ama Arafköy’de sadece İskender değil, herkes kendi yükünü taşımaktadır. İskender cevaplarını ararken, karşısına beklemediği yeni sorular çıkacaktır.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 2. bölümü 22 Eylül Pazartesi saat 20.00’de TRT ekranlarındaki yerini alacak.