Cennetin Çocukları dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vasiyet ortaya çıkmış, Şeref köşeye sıkışmıştır. Şeref, servetini kaybetmemek için neler yapacaktır? İskender’in kimliğini deşifre edecek midir?

İskender, vasiyetle birlikte tüm ailenin huzura ereceğini düşünürken Cennet onunla aynı fikirde değildir. Vasiyet, aile içerisinde yeni sorunlara neden olacaktır. Aile, bu sorunlarla nasıl yüzleşecektir?

Adem, Sezen’le ilgili öğrendiği sırrın yükünü taşırken; Sezen ise babasının günahlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. İkisi de öğrendikleri bu gerçekler sonrasında nasıl kararlar verecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 17. bölümü 12 Ocak Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.