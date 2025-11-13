Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 20:29:00
Cesur Adamlar (USS Indianapolis: Men of Courage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cesur Adamlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cesur Adamlar filminin konusu ne? Cesur Adamlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cesur Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Rionda Del Castro, Cam Cannon üstleniyor. Peki, Cesur Adamlar filminin konusu ne? Cesur Adamlar filminin oyuncuları kim? 

CESUR ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

II.Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerikan savaş gemisi USS Indianapolis, savaşa bitirecek atom bombalarını iletmiş, dönüş yolunda Filipinler'in açıklarında karaya oturmuştur. Mürettebat kurtarılmayı beklerken, açlık, susuzluk ve köpekbalıklarının saldırılarına karşı göğüs germektedir...Akula.

CESUR ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Thomas Jane

Matt Lanter

Tom Sizemore

Emily Tennant

Callard Harris

Brian Presley

Adam Scott Miller

Mandela Van Peebles

Matthew Pearson

Johnny Wactor

Shamar Sanders

Weronika Rosati

Cody Walker

CESUR ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cesur Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

