Cesur Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Rionda Del Castro, Cam Cannon üstleniyor. Peki, Cesur Adamlar filminin konusu ne? Cesur Adamlar filminin oyuncuları kim?
CESUR ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
II.Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerikan savaş gemisi USS Indianapolis, savaşa bitirecek atom bombalarını iletmiş, dönüş yolunda Filipinler'in açıklarında karaya oturmuştur. Mürettebat kurtarılmayı beklerken, açlık, susuzluk ve köpekbalıklarının saldırılarına karşı göğüs germektedir...Akula.
CESUR ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Thomas Jane
Matt Lanter
Tom Sizemore
Emily Tennant
Callard Harris
Brian Presley
Adam Scott Miller
Mandela Van Peebles
Matthew Pearson
Johnny Wactor
Shamar Sanders
Weronika Rosati
Cody Walker
CESUR ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cesur Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.