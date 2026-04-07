Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Daha On Yedi dizisinin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek. Peki, Daha On Yedi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Daha On Yedi dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

DAHA ON YEDİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alan Daha On Yedi, İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikaye sunuyor.

DAHA ON YEDİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat gibi isimler bir araya geliyor.

DAHA ON YEDİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayımlanan olan Daha On Yedi dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.