Dengesiz filminin konusu ne? Dengesiz filminin oyuncuları kim?
Dengesiz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dengesiz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dengesiz filminin konusu ne? Dengesiz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dengesiz filminin yönetmenliğini Derrick Borte üstleniyor. Peki, Dengesiz filminin konusu ne? Dengesiz filminin oyuncuları kim?
DENGESİZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?
DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe
Caren Pistorius
Gabriel Bateman
DENGESİZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dengesiz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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