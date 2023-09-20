Dilberay filminin konusu ne? Dilberay filminin oyuncuları kim?

Dilberay filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dilberay filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dilberay filminin konusu ne? Dilberay filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:01
Dilberay filminin konusu ne? Dilberay filminin oyuncuları kim?
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Dilberay filminin yönetmenliğini Hakan Kırkavaç, senaristliğini ise Kamuran Süner üstleniyor. Peki, Dilberay filminin konusu ne? Dilberay filminin oyuncuları kim? 

DİLBERAY FİLMİNİN KONUSU NE?

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıktı.

DİLBERAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Büşra Pekin 

Ayberk Pekcan

Nursel Köse

Zeliha Kendirci

Deniz Hamzaoğlu

Selen Uçer

DİLBERAY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dilberay filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.


Player Alanı
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