Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:04

Dilek Taşı dizisinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaristliğini Can Sinan üstleniyor. Dilek Taşı dizisinin yapımcıları ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül. Televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak dizinin ne zaman başlayacağı, nerede yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayımlanacak? Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Dilek Taşı dizisinden ilk fragman geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.