Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' sorusuna ilk yanıt

Disney Plus'ta yayımlanması planlanan Atatürk dizisinin iptali büyük ses getirmişti. Birçok ünlüden tepki gelirken, bazı isimlerin sessizliği de tartışma yaratmıştı. Tüm gözler dizinin başrolü Aras Bulut İynemli’nin üzerindeydi. Ünlü oyuncudan konuya dair ilk açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:32
Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' sorusuna ilk yanıt
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu ‘Atatürk’ dizisi Disney Plus tarafından iptal edilmişti. Büyük tepki ile karşılaşan platforma üye olan çoğu kişi üyeliğini de iptal etmişti.

Dizinin bölüm başına 850 bin lira aldığı konuşulan İynemli, bu süreçte sessizliğini korumuştu. Herkes ondan gelecek ilk açıklamayı bekliyordu.

İynemli, Disney Plus tarafından dizinin iptal kararının ardından ilk kez konuştu.

"EN ÖNEMLİ GÖREVİM..."

Gazete Magazin'e konuşan ünlü oyuncu iptal kararına dair "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda... Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" açıklamasını yaptı.


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