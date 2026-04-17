Dipte filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Joachim Hedén üstleniyor. Peki, Dipte filminin konusu ne? Dipte filminin oyuncuları kim?

DİPTE FİLMİNİN KONUSU NE?

Üvey kardeş olan Ida ve Tuva, kışın dalışlarını Norveç’te gerçekleştirir. İki kadın, ıssız bir yerde dalış yaptığı sırada bir kaza meydana gelir. Kaza sonucu bir kaya Tuva’yı denizin 30 metre aşağısına hapseder. Tuva’yı kurtarmak için zamana karşı savaşmak zorunda kalan Ida, yaşanan krizle başa çıkmak için yeteneklerini sonuna kadar kullanmak zorundadır.

DİPTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Moa Gammel

Trine Wiggen

DİPTE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dipte filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.