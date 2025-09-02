Eylül ayına girilmesiyle birlikte 2025-2026 dizi sezonu resmen başladı. Peki, Dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu mu? Yeni diziler ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DEVAM EDEN DİZİLER

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir yeni sezonu 15 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

İnci Taneleri, yeni sezon tarihi belli değil.

Arka Sokaklar 20. sezonu ile ekrana gelecek. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil.

Eşref Rüya, yeni sezon tarihi henüz belli değil. Dizinin yeni sezonunun 17 veya 24 Eylül Çarşamba günü başlaması bekleniyor.

Bahar, 3. sezon hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz gün sete çıktı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

Kızılcık Şerbeti, 4. sezon çekimlerine 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü başladı. Ancak yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

Kral Kaybederse yeni sezon tarihi henüz belli değil.

Teşkilat yeni sezonu Eylül'de ekrana gelecek. Tarih ise henüz açıklanmadı.

Gönül Dağı, 6. sezonu ile 6 Eylül Cumartesi TRT1 ekranlarında başlıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon tarihi henüz belli değil.

YENİ DİZİLER

Gözleri Karadeniz, 2 Eylül 2025 Salı akşamı Atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Veliaht 11 Eylül'de Show'da ekrana gelecek.

TRT'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ilk bölüm tarihi henüz belli değil.

Atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı tarihi henüz belli değil.

Çarpıntı, 7 Eylül Pazar günü Star Tv'de başlıyor.