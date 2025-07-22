Dolap Beygiri filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Atıf Yılmaz, Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Dolap Beygiri filminin konusu ne? Dolap Beygiri filminin oyuncuları kim?

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Okulu bitiren Ali memur olarak atanır ama dürüstlügü yüzünden işten atılan Ali'nin başına gelecek olan olaylar başlar. Daha sonra eniştesinin yanına yerleşen Ali onun yaptıgı oyunlar ve dolaplarla iyice çıkmaza girer.

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Altan Erkekli

Ayşen Gruda

Şener Şen

Ali Yalaz

İlyas Salman

Şevket Altuğ

Yaprak Özdemiroğlu

İhsan Yüce

Ekrem Dümer

Hakkı Kıvanç

Koray Ergun

Ahmet Açan

DOLAP BEYGİRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dolap Beygiri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.