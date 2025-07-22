Dolap Beygiri filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Atıf Yılmaz, Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Dolap Beygiri filminin konusu ne? Dolap Beygiri filminin oyuncuları kim?
DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Okulu bitiren Ali memur olarak atanır ama dürüstlügü yüzünden işten atılan Ali'nin başına gelecek olan olaylar başlar. Daha sonra eniştesinin yanına yerleşen Ali onun yaptıgı oyunlar ve dolaplarla iyice çıkmaza girer.
DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Altan Erkekli
Ayşen Gruda
Şener Şen
Ali Yalaz
İlyas Salman
Şevket Altuğ
Yaprak Özdemiroğlu
İhsan Yüce
Ekrem Dümer
Hakkı Kıvanç
Koray Ergun
Ahmet Açan
DOLAP BEYGİRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dolap Beygiri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.