Doom filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Wesley Strick üstleniyor. Peki, Doom filminin konusu ne? Doom filminin oyuncuları kim?

DOOM FİLMİNİN KONUSU NE?

Marstaki bir bilimsel araştırma merkezi olan Olduvia’da bir şeyler yolunda gitmemektedir. Tüm araştırmalar durdurulmuştur. İletişim tamamen kesilmiştir. Dahası gelen mesajlar pek rahatlatıcı değildir. Beşinci derece karantina söz konusudur. Dünyadan özel bir tim gönderilir. Merkezde elde edilen sonuçlara göre kaynağı belli olmayan korkunç yaratıklar ortaya çıkmıştır ve bu yapılan deneylerin bir sonucudur. Dünyadan gönderilen ekip ise bu yaratıkları yok ederek, dünyaya da sıçramalarına engel olmaktır. Her türlü silah aracılığı ile bu merkez istasyon arındırılmak zorundadır. Doom aslen bir bilgisayar oyunundan uyarlanmıştır.

DOOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Karl Urban

Dwayne Johnson

Rosamund Pike

DOOM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Doom filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.