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Dünya Dışı Saplantı (Significant Other) filminin konusu ne? Dünya Dışı Saplantı filminin oyuncuları kim?

Dünya Dışı Saplantı (Significant Other) filminin konusu ne? Dünya Dışı Saplantı filminin oyuncuları kim?

14.07.2025 18:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünya Dışı Saplantı (Significant Other) filminin konusu ne? Dünya Dışı Saplantı filminin oyuncuları kim?

Dünya Dışı Saplantı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Dışı Saplantı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya Dışı Saplantı filminin konusu ne? Dünya Dışı Saplantı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Dünya Dışı Saplantı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Berk, Robert Olsen üstleniyor. Peki, Dünya Dışı Saplantı filminin konusu ne? Dünya Dışı Saplantı filminin oyuncuları kim? 

DÜNYA DIŞI SAPLANTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuzeybatı Pasifik'te sırt çantasıyla uzak bir geziye çıkan ve uğursuz olaylarla karşı karşıya kalan genç bir çiftin, yerle ilgili şeyin göründüğü gibi olmadığını fark etmelerini konu alıyor.

DÜNYA DIŞI SAPLANTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Lacy

Maika Monroe

Teal Sherer

Loudon McCleery

DÜNYA DIŞI SAPLANTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya Dışı Saplantı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

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