Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With The Dragon Tattoo) filminin konusu ne? Ejderha Dövmeli Kız filminin oyuncuları kim?

Ejderha Dövmeli Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Zaillian üstleniyor. Peki, Ejderha Dövmeli Kız filminin konusu ne? Ejderha Dövmeli Kız filminin oyuncuları kim?
EJDERHA DÖVMELİ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Asılsız bir iddia ile suçlanan Mikael Blomkvist (Daniel Craig), adını temize çıkartmak için elinden geleni yapmaya and içer. İsveç’in zengin endüstri patronları arasında yer alan Henrik Vanger ise, çok sevdiği ve uzun zamandır kayıp olan yeğeni Harriet’ın ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği aydınlatması için gazeteci Blomkvist'i görevlendirir. Başı zaten dertte olan gazeteci, yeğenin ölümünden muhtemelen sorumlu olan ailenin malikanesine doğru yol alır.
EJDERHA DÖVMELİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rooney Mara
Daniel Craig
Christopher Plummer
Stellan Skarsgård
Steven Berkoff
Robin Wright
Yorick Van Wageningen
Joely Richardson
Geraldine James
Goran Visnjic
Donald Sumpter
Ulf Friberg
Bengt C.W. Carlsson
Tony Way
EJDERHA DÖVMELİ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejderha Dövmeli Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.