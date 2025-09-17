Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With The Dragon Tattoo) filminin konusu ne? Ejderha Dövmeli Kız filminin oyuncuları kim?

Ejderha Dövmeli Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Zaillian üstleniyor. Peki, Ejderha Dövmeli Kız filminin konusu ne? Ejderha Dövmeli Kız filminin oyuncuları kim?

EJDERHA D Ö VMEL İ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Asılsız bir iddia ile suçlanan Mikael Blomkvist (Daniel Craig), adını temize çıkartmak için elinden geleni yapmaya and içer. İsveç’in zengin endüstri patronları arasında yer alan Henrik Vanger ise, çok sevdiği ve uzun zamandır kayıp olan yeğeni Harriet’ın ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği aydınlatması için gazeteci Blomkvist'i görevlendirir. Başı zaten dertte olan gazeteci, yeğenin ölümünden muhtemelen sorumlu olan ailenin malikanesine doğru yol alır.

EJDERHA DÖVMELİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rooney Mara

Daniel Craig

Christopher Plummer

Stellan Skarsgård

Steven Berkoff

Robin Wright

Yorick Van Wageningen

Joely Richardson

Geraldine James

Goran Visnjic

Donald Sumpter

Ulf Friberg

Bengt C.W. Carlsson

Tony Way

EJDERHA DÖVMELİ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderha Dövmeli Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.