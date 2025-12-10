Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dean DeBlois üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında Hıçkıdık farklı bir duruş sergiliyor. Vast Şefi Stoick'in yaratıcı ama göz ardı edilen oğlu Hıçkıdık, korkulan bir Gecenin Öfkesi ejderhası olan Dişsiz ile arkadaş olduğunda yüzyıllardır süregelen geleneklere meydan okur. Aralarındaki alışılmadık bağ, ejderhaların gerçek doğasını ortaya çıkararak Viking toplumunun temellerine karşı gelir. Azimli ve hırslı Astrid ve köyün tuhaf demircisi Gobber ile birlikte Hıçkıdık, korku ve yanlış anlamalarla dolu bir dünyayla yüzleşir. Hem Vikingleri hem de ejderhaları tehlikeye atan kadim bir tehdit ortaya çıkarken, Hıçkıdık'ın Dişsiz ile olan dostluğu yeni bir gelecek kurmanın anahtarı haline gelir. Birlikte, dünyalarının sınırlarının ötesine uçarak ve bir kahraman ve lider olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayarak barışa giden hassas yolda ilerlemeleri gerekir.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mason Thames

Nico Parker

Gerard Butler

Julian Dennison

Gabriel Howell

Bronwyn James

Harry Trevaldwyn

Nick Frost

Ruth Codd

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.