Elveda Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) filminin konusu ne? Elveda Christopher Robin filminin oyuncuları kim?

Elveda Christopher Robin filminin yönetmen koltuğunda Simon Curtis oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Vaughan üstleniyor. Peki, Elveda Christopher Robin filminin konusu ne? Elveda Christopher Robin filminin oyuncuları kim?
ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİNİN KONUSU NE?
“Winnie the Pooh” hikayesinin yaratıcısı İngiliz yazar A.A. Milne’nin (Domnhall Gleeson) gerçek yaşam öyküsünü Winnie the Pooh’un nasıl ortaya çıktığını anlatan film anlatan film, yazarın ve dönemin sorunlarını fantastik bir biçimde ve 1. Dünya Savaşı’nın bıraktığı ağır travmalar içinde savrulan aile ilişkilerini düşsel bir biçimde yansıtarak ele alıyor.
ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Domhnall Gleeson
Margot Robbie
Kelly Macdonald
Stephen Campbell Moore
Alex Lawther
Phoebe Waller-Bridge
Geraldine Somerville
Nico Mirallegro
Richard McCabe
Shaun Dingwall
Simon Williams
Vicki Pepperdine
Richard Dixon
Jason Matthewson
ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Elveda Christopher Robin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.