Elveda Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) filminin konusu ne? Elveda Christopher Robin filminin oyuncuları kim?

Elveda Christopher Robin filminin yönetmen koltuğunda Simon Curtis oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Vaughan üstleniyor. Peki, Elveda Christopher Robin filminin konusu ne? Elveda Christopher Robin filminin oyuncuları kim?

ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİNİN KONUSU NE?

“Winnie the Pooh” hikayesinin yaratıcısı İngiliz yazar A.A. Milne’nin (Domnhall Gleeson) gerçek yaşam öyküsünü Winnie the Pooh’un nasıl ortaya çıktığını anlatan film anlatan film, yazarın ve dönemin sorunlarını fantastik bir biçimde ve 1. Dünya Savaşı’nın bıraktığı ağır travmalar içinde savrulan aile ilişkilerini düşsel bir biçimde yansıtarak ele alıyor.

ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Domhnall Gleeson

Margot Robbie

Kelly Macdonald

Stephen Campbell Moore

Alex Lawther

Phoebe Waller-Bridge

Geraldine Somerville

Nico Mirallegro

Richard McCabe

Shaun Dingwall

Simon Williams

Vicki Pepperdine

Richard Dixon

Jason Matthewson

ELVEDA CHRISTOPHER ROBIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Elveda Christopher Robin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.