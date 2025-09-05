Eski Köye Yeni Adet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ferit Karahan ve Gülistan Acet üstleniyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ne? Eski Köye Yeni Adet filminin oyuncuları kim?

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NE?

Ferit Karahan ve Gülistan Acet'in yönetmenliğini üstlendiği Eski Köye Yeni Adet, 90'ların başında köye bir sağlık ekibinin gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bülent Emrah Parlak

Nail Kırmızıgül

Haki Biçici

Burcu Gönder

Füsun Demirel

Asiye Dinçsoy

Meltem Yılmazkaya

Gürsu Gür

Gülhan Tekin

Ali Rıza Tanyeli

Osman Akça

Ali Rıza Kubilay

Nursel Köse

Muhammed Cangören

Güner Özkul

Derya Karadaş

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eski Köye Yeni Adet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.