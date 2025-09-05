Eski Köye Yeni Adet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ferit Karahan ve Gülistan Acet üstleniyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ne? Eski Köye Yeni Adet filminin oyuncuları kim?
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NE?
Ferit Karahan ve Gülistan Acet'in yönetmenliğini üstlendiği Eski Köye Yeni Adet, 90'ların başında köye bir sağlık ekibinin gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bülent Emrah Parlak
Nail Kırmızıgül
Haki Biçici
Burcu Gönder
Füsun Demirel
Asiye Dinçsoy
Meltem Yılmazkaya
Gürsu Gür
Gülhan Tekin
Ali Rıza Tanyeli
Osman Akça
Ali Rıza Kubilay
Nursel Köse
Muhammed Cangören
Güner Özkul
Derya Karadaş
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eski Köye Yeni Adet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.