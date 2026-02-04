Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Eşref Rüya dizisinin 31. bölümünün neden yayımlanmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya yeni bölüm neden yok, ne zaman?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yetimlerin liderliğini resmen devralan Eşref, gücünü tüm aleme kanıtlayarak İhtiyar’ı tamamen karşısına alır. Nisan ile ilişkisini yoluna koyduğu sırada ise ekipteki muhbir meselesinin yeniden patlak vermesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

Kadir, Hıdır’ın Eşref’e destek çıkmasına içerlese de Hıdır’la yeniden yüzleşerek geçmiş defterleri açar. Hıdır, Kadir’in intikam için İhtiyar’la çatışacağını düşünür ancak Kadir’in aklında bambaşka planlar vardır. Psikolojik bir savaşın ortasında kalan Nisan, psikiyatristten yardım alarak karanlık geçmişine ışık tutmaya çalışır. Ancak parçalar yerine oturduğunda, Nisan hayatının en ağır sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin 31. bölümü 4 Şubat 2026 tarihinde televizyonlardaki yerini alacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nisan, büyük bir çıkmaza girer. Eşref’le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur’da bulur.

Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ve Kadir’in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır’ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar’a kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır.