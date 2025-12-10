Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan’ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan’ı takip ettirmeye karar verir. Fulya’nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer’in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 10 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.