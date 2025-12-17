Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref’in hediye ettiği kolye, Nisan’da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan’ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan’ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref’le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 17 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.