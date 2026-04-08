Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hamilelik haberiyle sarsılan Nisan, Eşref’in içinde yer aldığı bu tehlikeli hayatta nasıl çocuk büyüteceğini sorgulamaya başlar. Büyük bir çıkmazın içinde, kendisi ve karnındaki çocuk için en doğru kararı vermenin yükü altında ezildiğini hisseder. Yaşar ve Eşref’in kavgasında, Kadir’le Kenan çıkan karışıklığı fırsata çevirerek Abbas’la dönen ticarete göz diker. Ancak Eşref’in meydanı Kadir’e bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bu sırada Gürdal, içinde büyüyen intikam ateşini dindirmek için her yerde Günahkar’ı arar. Onu öldürmeye yemin etmiş olsa da, aradığı kişiyi hiç beklemediği bir yerde bulacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Yaşar'ın hazırladığı ölümcül tuzaktan elindeki kritik kozu kullanarak kurtulur ve durumu lehine çevirir. Yurt dışına gitmek için havaalanında olan Nisan ise Eşref'in beklenmedik sürpriziyle bu aşkın bitmeyeceğini anlar.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 40. bölümü 8 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.