Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Yaşar'ın hazırladığı ölümcül tuzaktan elindeki kritik kozu kullanarak kurtulur ve durumu lehine çevirir. Yurt dışına gitmek için havaalanında olan Nisan ise Eşref'in beklenmedik sürpriziyle bu aşkın bitmeyeceğini anlar.

Eşref'in gizli destekçisini araştıran Yaşar, Balıkçı’yı ele geçirmeyi başarır ve onu konuşturmak için kan dondurucu yöntemler kullanır. Yaşar, Eşref'in Balıkçı’yı kurtarmaya geleceğini öngörerek yeni bir tuzak kurduğunu sanırken, Eşref aslında arka planda çok daha karmaşık bir plan yürütmektedir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref’in kaza geçirdiğini duyan Nisan, büyük bir paniğe kapılır ve herkesi seferber eder. Eşref kazadan sağ çıksa da peşindeki adamları atlatmak için zorlu bir mücadeleye girer. Yaşar, Eşref’in elindeki bilgilere ulaşmak için bu sefer onun en hassas noktalarından birisini hedef alır. Aradığı sırra giderek yaklaşan Yaşar, gerçeği hiç ummadığı bir yerde bulacaktır.

Aniden ortaya çıkan Gülümser, Eşref’le geleceği konusunda zor bir karar alan Nisan’ın kafasını karıştırır. Gülümser ile karşılaşmasının ardından Nisan, geçmişinin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenir. Eşref, İhtiyar’a ulaşmak için elindeki tüm kozları oynar. Fakat İhtiyar’ın beklenmedik hamlesi, Eşref’i derinden sarsacak bir gerçekle yüzleştirecektir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 41. bölümü 22 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.