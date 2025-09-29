Eşref Rüya dizisi 16. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Eşref Rüya son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşurmuştur fakat bu sefer de Nisan, kardeşini kaybetmenin kederine hapsolur. Eşref, Nisan’ın büyük acısında her daim yanında olmaya çalışsa da ikilinin yakınlıkları herkes için bir tehdit unsuru olmaya devam eder. Afra’nın sarsıcı ölümü ile intikam planını devreye sokan Dinçer, gizliliğini korumak için acımasızca hareket etmeye devam edecektir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Nisan'ın etrafında Dinçer'i istemiyor. Nisan'ı her şeyden herkesten korumayı kafasına koymuş durumda.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 16. bölümü 1 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.