Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:39

“Famagusta” dizisi, Kıbrıs Barış Harekatı’nı tartışmalı bir bakış açısıyla ele alıyor. Peki, Famagusta dizisinin konusu ne? Famagusta dizisi neden eleştiriliyor? Famagusta dizisi oyuncuları kim?

FAMAGUSTO DİZİSİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Yunan yönetmen Andreas Georgiou’nun hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı “Famagusta”, daha önce Yunanistan'da Mega TV kanalında 24 bölüm olarak yayımlanmıştı. Dizi, Kıbrıs’ın Rum kesiminde yaşanan olayları ele alırken, Kıbrıslı Türkler’e yönelik Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları göz ardı ederek, Türk askerinin Barış Harekatı sırasında sivillere karşı şiddet uyguladığını iddia eden sahneler içeriyor.

FAMAGUSTO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Türk askerlerinin adayı işgali sırasında ve sonrasında” Kıbrıs adasında yaşananların ele alındığı dizinin fragmanı, “Temmuz ayında sevinç. Bir daha asla!” cümleleriyle başlıyor.

Türk askeri, “işgalci” olarak anlatılıyor.

Türk askeri, Kıbrıslı Rumları evlerini terk etmeye zorluyor, sivil halka ateş açıyor.

Fragmanda, 16 yaşındaki Christina kucağında bebeğiyle koştuğu sırada bir bomba patlıyor ve baygınlık geçiriyor. Uyandığında ise bebeğini bulamıyor. Dizi, Gazimağusa’da bebeklerini kaybeden Christina ve kocasının çocuklarını 50 yıldır aramalarının hikâyesini anlatıyor.

FAMAGUSTO DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başrolleri Vasiliki Troufakou, Christos Loulis, Koralia Karanti, Grigoris Valtinos ve Andreas Georgiou canlandırıyor.