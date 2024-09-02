Netflix'in 'Famagusta' dizisine Ankara'dan peş peşe tepki: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:48

Güncelleme: 02.09.2024 - 08:48

Netflix'te yayınlanacak Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisine Dışişleri Bakanlığı "Dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformların Rum propagandasına alet olmaması gerektiğini ve tarihi gerçeklerin senaryolarla örtülemeyeceğini vurguladı. Diziye AKP Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacak, Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisiyle ilgili Ankara'dan peş peşe tepki geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dijital bir platformda yayınlanacak olan Famagusta adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.

YILMAZ: YAYIN PLATFORMLARI RUM PROPAGANDASINA ALET OLMAMALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır. Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC'de açıkça görülmekte, hâla Kıbrıs Türkleri'ne ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, barış harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa; bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir!" dedi.

ÇELİK: BARIŞI GETIREN MÜDAHALENIN, RUM PROPAGANDASIYLA HEDEF ALINMASINI KABUL EDEMEYIZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" dedi.